В Бирске возбудили дело по факту мошенничества с питанием в школьных лагерях

По результатам проверки Бирской межрайонной прокуратуры возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при организации питания в пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство вместе с управлением ФСБ по Башкирии установило, что в мае-июне этого года между 13 школами района и ООО «Общепит» были заключены договоры на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания.

Несмотря на то, что лагеря работали только в будни, по указанию неустановленного должностного лица местной администрации директора школ подписали акты о выполнении работ и оплатили фактически не предоставленные в выходные дни услуги.

В результате предприниматель получил более 770 тыс. руб.

Майя Иванова