В Ярославской области заработали новые дорожные камеры

В Ярославской области заработали дополнительные шесть комплексов фотовидеофиксации «Паук», выявляющие превышение скорости, непристегнутый ремень и нарушение правил пользования телефоном водителем. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Камеры заработали на участке от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина в районе ТЮЗа, на пешеходном переходе на улице Спартаковской в районе ДК «Гамма», на пересечении проспекта Толбухина с Которосльной набережной, на улице 8 Марта в районе дома №14, на улице Туманова в районе дома №14 в Ярославле, а также на дороге Ярославль — Тутаев в районе населенного пункта Пшеничище.

В период с 22 июля по 21 августа областная Госавтоинспекция объявила о начале работы 25 комплексов фотовидеофиксации «Паук».

Алла Чижова