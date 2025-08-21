В Осетии следователи организовали проверку после нападения собаки на ребенка

В Моздокском районе следователи организовали проверку после нападения безнадзорной собаки на 9-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной Осетии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось накануне вечером, 20 августа, в селе Хурикау. Животное нанесло девочке травмы, из-за чего ребенка пришлось госпитализировать в больницу Ингушетии.

«В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работ по отлову бродячих животных, истребована и изучена соответствующая документация, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев