Термальный комплекс «Юга» под Екатеринбургом закроется на две недели

Под Екатеринбургом на две недели планируют закрыть термальный комплекс «Юга», сообщила пресс-служба комплекса. С 1 по 14 сентября он будет закрыт для проведения плановых работ, открытие запланировано на 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Термальный комплекс «Юга» открылся в поселке Горный Щит 12 февраля 2024 года. На площадке есть открытый и крытый бассейны с детской зоной и Splash-парк, а также детские зоны, бани, бары и кафе. В среднем в будний день комплекс посещают до 1 тыс. гостей, в выходные — более 2 тыс. Основными посетителями комплекса являются семьи с детьми из Свердловской области, Челябинска и Тюмени.

Ирина Пичурина