За североатлантический Север

Канада, в прошлом ориентировавшаяся в своей оборонной политике преимущественно на взаимодействие с США, решила сделать ставку на сотрудничество в сфере безопасности с НАТО и отдельными североевропейскими странами—членами альянса. На этой неделе два ключевых канадских министра посетили Швецию и Финляндию для заключения новых оборонных сделок, а также в целях договориться о координации действий НАТО на Крайнем Севере, где главным противником в Оттаве традиционно считают Россию и с недавних пор отчасти Китай. Теперь у Канады нашлись еще и новые обстоятельства, побуждающие сообща с партнерами крепить оборону в Арктике,— недоверие к нынешней администрации США на фоне развязанной Дональдом Трампом торговой войны.

Планы Оттавы по усилению военного и дипломатического присутствия в Арктике были четко обозначены Канадой еще в декабре прошлого года в 37-страничной новой Арктической стратегии. В документе прямым текстом говорилось, что к этому страну подталкивают растущие угрозы со стороны России и Китая. Пекин, не являющийся арктической державой, принял свою стратегию по Арктике в 2018 году и с тех пор начал направлять в регион свои суда с целью сбора данных и обеспечения доступа к ресурсам и морским путям, появляющимся в результате таяния льдов. Но китайцев тут же заподозрили в том, что под видом научных исследований с экономической подоплекой его гражданский флот занимается в Арктике еще и шпионажем, изучая возможности ведения подводной войны.

За год, прошедший после принятия Канадой Арктической стратегии, число ее стратегических противников в регионе не приумножилось. А вот союзников Канада решила поменять: если раньше Оттава опиралась преимущественно на сотрудничество с США, то сейчас решила строить свою безопасность в Арктике, опираясь на Североатлантический альянс и углубляя взаимодействие с отдельными членами НАТО из числа североевропейских стран.

На этой неделе канадский премьер Марк Карни отправил сразу двух своих министров в Швецию и Финляндию для заключения сделок в сфере обороны и безопасности.

«Очевидно, что существуют торговые напряжения (с США.— “Ъ”), и мы хотим стать ближе к нашим друзьям»,— заявила министр промышленности Канады Мелани Жоли в ходе встречи с вице-премьером Швеции Эббой Буш в начале недели в Стокгольме.

В ходе визита близость Оттавы и Стокгольма решили скрепить не только декларациями, но и конкретными соглашениями. Канадский производитель бронетехники компания Roshel подписала 19 августа соглашение о стратегическом партнерстве со шведским производителем стали Swebor, в рамках которого, как объявила Мелани Жоли, будет создан «первый в Канаде завод по производству баллистической стали» — ключевого компонента военной техники.

Кроме того, находясь в Швеции, Жоли, которую в поездке сопровождал новый госсекретарь Канады по оборонным закупкам Стивен Фур, посетила завод Saab шведского производителя истребителей Gripen. Это породило предположения, что Канада, заказавшая у американского концерна Lockheed Martin 16 истребителей F-35 и размышляющая о заказе еще 72 самолетов этой модели, может пересмотреть свои планы в пользу шведских самолетов.

Между тем глава МИД Канады Анита Ананд побывала на этой неделе в Финляндии, где было торжественно открыто совместное финско-канадское судостроительное предприятие, которое начнет производство флота кораблей ледокольного типа для береговой охраны Канады.

Таким образом, стороны запустили практическую реализацию Пакта о сотрудничестве в области ледокольного флота (ICE Pact), который был подписан летом 2024 года Канадой, Финляндией и США (тогда президентом был Джо Байден), для разработки новых арктических и полярных ледоколов для канадских и американских нужд с использованием финского опыта судостроения.

Кроме того, представители Финляндии и Канады заявили, что будут сообща работать над тем, чтобы арктические проблемы занимали более заметное место в планировании НАТО и в деятельности семи западных государств—членов Арктического совета.

Его восьмым членом является Россия, но сотрудничество с ней в рамках организации, в прошлом именуемой «теневым правительством Арктики», было заморожено вскоре после начала украинского конфликта.

«Финляндия и Канада по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы арктические и северные аспекты учитывались в деятельности НАТО, где это уместно. Обе страны также развивают диалог в рамках "Арктической семерки" (А7), рассматривая ее как ценную площадку для продвижения этих приоритетов в рамках НАТО»,— отметили в совместном заявлении Ананд и ее финская коллега Элина Валтонен.

Наталия Портякова