Прокурор Татарстана попросил изменить подсудность дела экс-начальника отдела СУ СКР

По ходатайству прокурора Татарстана Альберта Суяргулова Приволжский районный суд передаст дело бывшего начальника отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова и его бывшего подчиненного Евгения Скрипникова в Верховный суд республики для изменения территориальной подсудности. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс по делу Евгения Скрипникова (слева) и Эдуарда Закирова (справа)

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ Процесс по делу Евгения Скрипникова (слева) и Эдуарда Закирова (справа)

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ

В заявлении Альберта Суяргулова указано, что у фигурантов дела сложились дружеские отношения с судьями Приволжского суда. Сторона защиты не согласилась с ходатайством. «Считаю, что оснований нет менять территориальность. Сказано, что у меня дружеские отношения с Приволжским судом. Это неправда», — заявил Эдуард Закиров.

Суд также продлил их содержание под стражей до 12 ноября 2025 года.

В апреле 2025 года сообщалось, что Эдуард Закиров был задержан после получения крупного вознаграждения от местного предпринимателя за инициирование возбуждения уголовного дела в отношении другого бизнесмена, который не отдавал долг. При обыске у господина Закирова и родственников обнаружили имущество на 400 млн руб., включая дома, квартиры и автомобили Porsche и BMW.

Анар Зейналов