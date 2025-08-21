В Астрахани потратят 9 млн на проживание и питание участников форума «БерегА»

Государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Центр профессиональной компетенции молодежи» (ГБУ АО «ЦПКМ») объявило аукцион на оказание услуг по организации проживания и питания участников Молодежного образовательного форума Южного федерального округа «БерегА». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит оказывать услуги в период с 8 по 12 сентября этого года. Ему необходимо обеспечить проживание до 315 участников форума, включая организаторов и волонтеров, и до 15 спикеров в гостиничных номерах в центральной части Астрахани, а также их трехразовое питание. Спикеры будут проживать в номерах повышенной комфортности.

Номера должны включать душевую и туалетную комнаты, кровать, комплект постельных принадлежностей и белья, полотенца, шкаф для размещения верхней одежды, тумбочку, телевизор, туалетное мыло, туалетную бумагу, корзину для мусора, стаканы, электрические розетки стандарта «Евро». Места проживания требуют наличия круглосуточного горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения, системы кондиционирования, аварийного освещения и энергоснабжения. Контракт предусматривает также уборку мест проживания участников, наличие ресепшна и парковочной зоны.

Извещение о закупке размещено 20 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,1 млн руб.

Павел Фролов