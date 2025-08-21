Ночные атаки БПЛА на Воронежскую область привели к задержкам поездов

Из-за атаки украинских беспилотников на Воронежскую область пассажирские составы, следующие в Москву, могут прийти с опозданием до четырех часов. Об этом стало известно из Telegram-канала Московской железной дороги.

Сбои в движении произошли из-за инцидента на перегоне Россошь-Сохрановка. Для помощи пассажирам задерживающихся поездов пять московских вокзалов обеспечены дополнительным персоналом.

По данным властей, в результате ночных атак над Воронежской областью было сбито семь украинских БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавших не было, однако в южной части региона получил повреждения один энергообъект. Из-за происшествия ряд населенных пунктов остался без электроэнергии, а пассажирские поезда отклонились от расписания. К девяти часам утра движение на железной дороге продолжилось в штатном режиме.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над Черноземьем ликвидированы 15 украинских беспилотников, в том числе 15 — над регионами Черноземья.

Кабира Гасанова