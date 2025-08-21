В Махачкале в подвале многоквартирного дома обнаружили майнинговую ферму

Майнинговую ферму на 135 видеокарт обнаружили специалисты «Дагэнерго» в подвале жилого дома на ул. Лаптиева в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оборудование использовалось для незаконной добычи криптовалюты. Владелец оборудования устанавливается. Ему грозит уголовное дело за хищение электроэнергии в особо крупном размере. Ферма потребляла электричества столько же, сколько отдельный дом.

Как пояснили в пресс-службе «Дагэнерго» незаконное подключение к электросети вызывало перебои с электричеством не только у жителей этого дома, но и соседних зданий. И это происходило в течение нескольких месяцев.

После проверки всю технику изъяли.

Наталья Белоштейн