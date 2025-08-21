Археологи нашли 150 захоронений при строительстве курорта в Осетии

Археологи Центра скифо-аланских исследований ВНЦ РАН обнаружили почти 150 захоронений VII-IX веков при охранно-спасательных раскопках в Мамисонском ущелье. Работы ведутся на территории строящегося горнолыжного курорта, сообщает Владикавказский научный центр РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Следующая фотография 1 / 7 Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН Фото: ВНЦ РАН

Группа под руководством Владимира Чшиева, ведущего научного сотрудника ЦСАИ ВНЦ РАН, исследует площадку, отведённую под парковку на 500 автомобилей.

Среди находок — редкая серебряная арабская монета дирхем эпохи династии Аббасидов конца VIII-начала IX века. Учёные также обнаружили уникальные медальоны с изображениями грифонов, отражающих культурное наследие дохристианской и византийской эпох.

Коллекцию пополнило множество украшений с христианской символикой: бронзовые перстни с крестами, браслеты и височные подвески с вставками из прозрачного стекла.

Анализ материалов и стилей артефактов показал, что многие из них относятся к VII-IX векам и могли быть привезены издалека. Это свидетельствует о широких торговых связях той эпохи.

Тат Гаспарян