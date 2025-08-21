Археологи нашли 150 захоронений при строительстве курорта в Осетии
Археологи Центра скифо-аланских исследований ВНЦ РАН обнаружили почти 150 захоронений VII-IX веков при охранно-спасательных раскопках в Мамисонском ущелье. Работы ведутся на территории строящегося горнолыжного курорта, сообщает Владикавказский научный центр РАН.
Группа под руководством Владимира Чшиева, ведущего научного сотрудника ЦСАИ ВНЦ РАН, исследует площадку, отведённую под парковку на 500 автомобилей.
Среди находок — редкая серебряная арабская монета дирхем эпохи династии Аббасидов конца VIII-начала IX века. Учёные также обнаружили уникальные медальоны с изображениями грифонов, отражающих культурное наследие дохристианской и византийской эпох.
Коллекцию пополнило множество украшений с христианской символикой: бронзовые перстни с крестами, браслеты и височные подвески с вставками из прозрачного стекла.
Анализ материалов и стилей артефактов показал, что многие из них относятся к VII-IX векам и могли быть привезены издалека. Это свидетельствует о широких торговых связях той эпохи.