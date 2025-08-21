Поставки в Россию яблок из Грузии выросли в 7,5 раза

С января по июль этого года Грузия экспортировала в Россию 10 596 тонн яблок на общую сумму $6,6 млн. Это на 650% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1345 тонн стоимостью $888 тыс.). Об этом сообщает грузинский ресурс Kommersant.ge со ссылкой на правительственное агентство статистики Geostat.

В нынешнем году более 98% всего экспорта яблок (10 746 тонн стоимостью $6,69 млн) пришлось на Россию. По данным Geostat, цена 1 кг экспортируемых грузинских яблок без налогов — $0,62.

За тот же период Белоруссия импортировала из Грузии 58,9 тонны яблок на сумму $51 тыс., Армения — 31,8 тонны стоимостью $30,7 тыс., Казахстан — 60 тонн стоимостью $15 тыс.

В целом, по сведениям Geostat, с 1 января текущего года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув $1,5 млрд. Россия по этому показателю на третьем месте после Турции и США. Доля РФ во внешнеторговом обороте за семь месяцев 2025 года составила 10,6%. При этом экспорт Грузии в РФ год к году вырос на 1,4%, достигнув $412 млн. Импорт — $1,087 млрд, рост — 6,5%.

Из Грузии в РФ с начала года экспортировано 84,5 тыс. тонн минеральной и пресной воды, 37,3 тыс. тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 32,7 тыс. тонн натурального виноградного вина, 20,1 тыс. тонн спиртных напитков, а также 6 тыс. тонн плодов.

Россия остается крупнейшим поставщиком зерна в Грузию. С января по июнь из РФ завезли до 118 тыс. тонн пшеницы и маслин. Из России также импортировано 476,2 тыс. тонн природного и попутного газов, 409,2 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 45,5 тыс. тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,4 тыс. тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры.

Георгий Двали, Тбилиси