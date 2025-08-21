Новокузнецкий «Металлург» может отказаться от участия в ВХЛ из-за роста расходов

Новокузнецкий «Металлург» может до конца 2025 года отказаться от участия в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2025/2026. Об этом заявил гендиректор клуба Андрей Денякин в интервью Telegram-каналу «Хоккейный Новокузнецк».

Причиной господин Денякин назвал «финансовое давление» на «Металлург» со стороны городских властей. «В администрации города решили, что город больше не может и не будет платить деньги за содержание муниципальной арены. И решили переложить все эти затраты на "Металлург ", когда бюджет клуба на сезон 2025/26 давно утвержден, и этот бюджет не предусматривает возможность таких дополнительных финансовых затрат, как содержание "Арены имени Короленко "»,— сказал гендиректор.

Регулярное первенство ВХЛ «Металлург» начнет на «Арене кузнецких металлургов им. Короленко», но срок действующего соглашения с городскими властями, позволяющего клубу использовать стадион, истекает через два месяца. По словам Андрея Денякина, за помощью клуб вынужден обратиться «в администрацию области, а также к предпринимателям города и области».

Хоккейная арена функционирует в статусе муниципального автономного учреждения. Она была вновь открыта после масштабной реконструкции 2020-2022 годов.

Мэр «южной столицы» Кемеровской области Денис Ильин назвал позицию клуба «шантажом». «С 2023 года вновь шикарный подарок клубу! Арена кузнецких металлургов была предоставлена администрацией города клубу в безвозмездное пользование. То есть бесплатно! Взамен такого роскошного предложения клуб должен был всего лишь оплачивать коммунальные и эксплуатационные расходы. Как это было раньше — до 2020 года. Последние три года клуб не делает и этого. Сам загнал себя в долговой угол»,— отреагировал он на интервью руководителя «Металлурга».

По данным господина Ильина, соглашение с клубом предполагает, что средства от продажи билетов на домашние матчи «Металлурга» и молодежной команды «Кузнецкие медведи» должны идти на компенсацию затрат на коммунальные услуги, содержание и ремонт арены. «Однако по итогам 2024 года доход от продажи билетов на матчи в три раза меньше, чем затраты бюджета на коммунальные и эксплуатационные расходы, а также расходы на организацию и обслуживание матчей, которые несет также муниципалитет»,— отметил глава города. Денис Ильин высказал уверенность в том, что проблема будет решена и «Металлург» останется в Новокузнецке.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сезоне 2024/2025 новокузнецкая команда впервые в своей истории выиграла регулярный чемпионат ВХЛ. Но из плей-офф команда выбыла уже после первого раунда. Регулярное первенство нового сезона стартует 1 сентября. «Хотелось бы пожелать, или даже выразить уверенность, чтобы в следующем году мы стояли рядом с Кубком Петрова (вручается победителю плей-офф ВХЛ.— «Ъ»)»,— заявлял Денис Ильин 17 июля, поздравляя «Металлург» у Кубка ВХЛ, который был выставлен на «Арене кузнецких металлургов им. Короленко».

Валерий Лавский