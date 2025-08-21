В Ульяновской области предъявлено обвинение еще одному участнику ОПГ «Вырыпаевские»

Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области совместно с региональными УМВД и СУ СКР задержали очередного участника ячейки экстремистской организации, действовавшей на территории Ульяновска и Карсунского района Ульяновской области, сообщила в четверг официальный представитель УФСБ Анна Пшеничнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, «фигурант участвовал в деятельности преступной группы, пропагандировал среди молодежи идеологию запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации, планировал совершение преступлений общеуголовной направленности».

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет еще об одном члене ОПГ «Вырыпаевские», пропагандировавшей идеологию АУЕ (признана экстремистской и запрещена в России). Ранее в рамках возбужденного в ноябре 2024 года уголовного дела уже были арестованы организатор и участники ОПГ «Вырыпаевские». Отмечалось, что они занимались вербовкой школьников в ряды банды и активно пропагандировали традиции преступного мира. Один из лидеров — председатель местной федерации рукопашного боя. Лидеру ОПГ было предъявлено обвинение в организации экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), семи членам ОПГ — в участии (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным УФСБ, задержанному сейчас участнику также предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации, и он по ходатайству следствия также направлен в СИЗО.

В последние два года правоохранительные органы совместно со спецслужбами ведут активную борьбу с преступными группировками. Среди арестованных и даже осужденных члены преступных группировок «Центр-КАМАЗ», «Связь», «Советские», «УЗТС».

Андрей Васильев, Ульяновск