Глава Прикамья обсудил перспективы развития туризма в Кунгурском округе

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Кунгурский округ. В ходе поездки он обсудил на круглом столе перспективы развития туристического бизнеса с местными мастерами-ремесленниками и представителями бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что Кунгур – один из самых посещаемых туристами городов Пермского края. По словам Дмитрия Махонина, важно сохранить имеющиеся объекты культурного наследия — в частности, Гостиный двор, расположенный на Соборной площади. Для реконструкции этого памятника XIX века уже выделено финансирование и подготовлены документы. «После ее завершения я бы хотел видеть в здании семейные ремесленные мастерские, где могли бы проводиться мастер-классы и продаваться уникальные изделия, выполненные руками кунгурских гончаров, камнерезов, резчиков по дереву», – сообщил губернатор. Предложение главы региона поддержали камнерезы, основатели семейной мастерской «Там, где оживают камни» Максим и Ольга Шемелины. Они рассказали, что в Кунгуре живут и работают 15 народных мастеров Пермского края, и только три семьи имеют мастерские для проведения мастер-классов. У остальных такая возможность может появиться после реконструкции Гостиного двора, который станет домом для участников проекта «Кунгур мастеровой».

Представители старейшего гончарного предприятия Урала «Кунгурская керамика» поделились опытом создания туристического кластера. «Увидев востребованность маршрута нашими гостями, мы решили, что туризм – важное направление развития завода, – рассказала заместитель директора компании Наталья Куреева. – Посещая экскурсии, туристы могут не только увидеть технологический процесс создания вазы или глиняного горшка, но и принять участие в мастер-классах по гончарному мастерству. Для комфортного приема на нашем предприятии мы создали туристический кластер, включающий в себя помещения для мастер-классов, гардероб на 100 мест, комфортные санузлы, в перспективе будет открыт выставочный зал и кафе для посетителей. По итогам прошлого года “Кунгурская керамика” приняла 6,2 тыс. туристов, за первое полугодие 2025 года – уже 5,5 тыс. туристов».

Руководитель туристической фирмы ООО «КуМИР» Галина Теклюк отметила, что Кунгурский округ интересен для разных видов туризма: активного, культурно-познавательного, автомобильного. Разработанный в 2016 году и получивший статус «национального» туристический маршрут «НеобыЧайные истории земли Пермской», проходящий по территории округа, является частью федерального трека «Великий чайный путь». С 2022 по 2024 годы по нему проехало свыше 2 тыс. туристов.

В ходе встречи глава региона рассказал о планах по дальнейшей работе Кунгурской ледяной пещеры. «Приоритет сейчас — анализ текущей ситуации и сохранение уникального объекта для будущих поколений. — заявил Дмитрий Махонин. — Напомню: решение о досрочном прекращении права пользования недрами прежним оператором принято федеральной комиссией по недропользованию. По сути, возвращаем Кунгурскую пещеру в государственную собственность. Важно, чтобы доход от экскурсионной деятельности направлялся на развитие туризма и инфраструктуры Кунгурского округа. В перспективе — открытие для посещения и других пещер, например, Большой Мечкинской».

В завершении встречи глава Дмитрий Махонин поблагодарил президента Федерации воздухоплавания Пермского края и основателя фестиваля «Небесная ярмарка» Андрея Вертипрахова за возрождение мероприятия. В июле 2025 года его посетили 6,5 тысяч человек, еще 50 тыс. стали зрителями онлайн-трансляции. В Чемпионате Приволжского федерального округа и кубке Пермского края по воздухоплавательному спорту приняли участие 13 пилотов из регионов РФ. Фестиваль получил самые высокие оценки зрителей.