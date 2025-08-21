Финансирование реконструкции улицы Революции в Перми увеличат на 221 млн рублей

Краевой бюджет увеличит объемы финансирования реконструкции улицы Революции в Перми. В ближайшие три года на строительные работы дополнительно выделят 221,3 млн руб. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на проект изменений в краевой бюджет.

Проект изменений в краевой бюджет предполагает увеличение финансирования строительства второй очереди моста через Егошиху на улице Революции на 148,2 млн руб. в 2025 году. В 2026 году финансирование увеличат на 400 млн руб., это произойдет за счет перераспределения средств с 2027 года и дополнительных ассигнований в размере 221,3 млн руб.

«Перераспределение c 2027-го на 2025–2026 годы в соответствии c графиком производства проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Увеличение стоимости объекта на 221,3 млн руб. в соответствии c положительным заключением государственной экспертизы от 17 июня 2025 года»,— сообщается в пояснительной записке к проекту изменений в бюджете Прикамья.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», конкурс на право строительства второй очереди моста через реку Егошиху, выполняемого в рамках реконструкции улицы Революции, был объявлен в начале августа. Как указано в техническом задании, с учетом второй очереди общая длина моста составит 257 м с расширением с четырех полос движения (2+2) до 6 полос (3+3).

К работам требуется приступить 22 сентября 2025 года, сдать объект — 21 октября 2027 года. Максимальная цена контракта составляет 1,8 млрд руб. Итоги конкурса подведут 1 сентября.