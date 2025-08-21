В Оренбурге могут ввести туристический сбор с 2026 года

На следующем заседании городского Совета Оренбурга рассмотрят введение курортного сбора. Если инициативу одобрят, новый налог начнет действовать с 1 января 2026 года.

Ставки сбора будут расти поэтапно: в 2026 году налог составит 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, а с 2029 года — 5%. Платить его будут организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги временного размещения туристов.

Для санаториев предусмотрены особые условия: вместо процентной ставки они будут вносить фиксированный взнос в 100 руб. при включении в специальный реестр. Средства, собранные от курортного сбора, планируется направить на развитие туристической отрасли города и улучшение гостиничной инфраструктуры.

Андрей Сазонов