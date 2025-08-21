FT: в мире растут объемы нелегальной добычи и контрабанды золота

В условиях быстрого роста цен на золото — втрое за последние десять лет и на 25% только с начала 2025 года — инвесторы стремятся вложить средства в этот драгоценный металл. Как отмечает Financial Times (FT), это учитывают преступные группировки, организующие нелегальную добычу и контрабанду золота. И эта деятельность, по разным оценкам, приносит им десятки миллиардов долларов в год.

Как подсчитала организация SwissAid, в 2022 году из Африки были вывезены контрабандой 435 тонн золота на сумму $31 млрд, что вдвое больше, чем десятью годами ранее. А по оценкам финансового регулятора в Перу, в 2024 году доля незаконного экспорта золота превысила 40% от всего объема экспорта Перу этого драгметалла, который достиг $15 млрд. По данным расследовательской платформы Amazon Underworld, в Южной Америке преступные группировки больше зарабатывают на золоте, чем на наркотиках, и борьба за золотоносные участки сопровождается убийствами десятков людей из конкурирующих ОПГ.

В странах Африки в условиях многочисленных вооруженных конфликтов и ослабленных госструктур, неспособных контролировать добычу и экспорт, группировки захватывают заброшенные рудники, заставляя работать на них местных жителей и трудовых мигрантов. Между тем, как указывает FT со ссылкой на экспертов, большая часть нелегально добытого и вывезенного золота после переработки оказывается на крупнейших торговых площадках, например, в ОАЭ, где источник драгметалла уже неочевиден. Один из дубайских торговцев ювелирными изделиями заявил FT, что «мы не ездим в Судан, не покупаем там золото и не продаем его потом». «Мы идем на большой оптовый рынок, даем деньги и получаем золото»,— добавил он.

Алена Миклашевская