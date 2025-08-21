Более 600 многоквартирных и 16 тыс. частных домов остались без воды в Кузбассе

Без воды остались 660 многоквартирных и 16 тыс. частных домов в Белово (Кемеровская область). Отключение произошло из-за аварии на сетях водоснабжения.

«Есть аварийная ситуация. После проведения плановых работ по переключению водовода произошла разгерметизация задвижки. Продолжаются работы по устранению. Очень серьезная ситуация»,— сообщил глава региона Илья Середюк в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале.

Создан оперативный штаб, организован подвоз воды, добавил глава города Сергей Алексеев. «Мы планируем, что работы до конца сегодняшнего дня технически выполним. Но сразу воду не подадим, потому что по технологии после пайки муфты вода должна технологически отстояться»,— пояснил градоначальник. По его словам, запустить водовод планируется сегодня ночь.

Население Белова составляет более 110 тыс. человек. Город находится примерно в 100 км от Кемерова.

Александра Стрелкова