В Ярославле 164 собственникам дома выписали штрафы за граффити

В Ярославле 164 жителя дома №5 на проспекте Ленина получили штраф за неустранение граффити с фасада. К настоящему моменту оплачены 44 штрафа. Об этом сообщили в инспекции административно-технического и жилищного надзора региона.

Еще в марте 2025 года жители дома сообщили в соцсетях о пришедших им штрафах в размере 1 тыс. руб. за граффити на фасаде дома. Как сообщили в инспекции, по данному факту постановления были составлены в отношении 164 собственников — 162 физических лиц и двух юридических лиц. Юридические лица оштрафованы на 40 тыс. руб.

В данном случае штраф был наложен на собственников в связи с тем, что жители дома выбрали непосредственный способ управления, а значит, ответственность за содержание дома лежит на них.

«На уплату отводится 60 суток, 44 штрафа уже уплачены, большинство остальных находится в процедуре обжалования»,— рассказали в инспекции 20 августа.

С собственника одной из квартир штраф уже будут взыскивать судебные приставы: штраф не был оплачен, но и не был обжалован.

Алла Чижова