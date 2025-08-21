Ярославских школьников приглашают на обучение основам бизнеса

ПСБ начал принимать заявки на образовательную программу по предпринимательству для школьников 13-17 лет из Ярославля и Ярославской области. Проект реализуется в рамках деятельности учрежденного банком благотворительного фонда “Подари Себе Будущее”.

Основная программа обучения, на которую будет отобрано 40 участников, включает в себя онлайн-курс с теорией и практическими заданиями, очные занятия, консультации от наставника из предпринимательской среды и итоговое мероприятие с презентацией проектов. Школьников научат разрабатывать идеи собственных проектов и познакомят с ключевыми бизнес-дисциплинами. Обучение будет направлено на развитие лидерских качеств , креативного мышления и навыков публичных выступлений.

Очные занятия будут проходить по воскресеньям, чтобы участники программы без препятствий совмещали их со школой. Еще 200 школьников смогут поучаствовать в дополнительной программе – им откроется доступ к теоретическому онлайн-курсу.

«В Ярославской области, где с апреля 2025 года зарегистрирован головной офис банка, наш обучающий курс за несколько месяцев познакомит школьников с финансами и инвестициями, основами менеджмента, маркетинга и управления персоналом. Проект раскроет талант участников к ведению бизнеса, повысит вовлеченность ярославцев в предпринимательство и будет способствовать развитию человеческого капитала в регионе со школьной скамьи», – прокомментировала Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

Прием заявок на программу продлится до 14 сентября, а обучение пройдет с 21 сентября до 14 декабря 2025 года. Для участия школьникам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и пройти конкурсный отбор: https://juniorbizpsb.ru/

Справка: Благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» учрежден банком ПСБ для реализации социальных проектов, направленных на развитие образования, культуры и создания комфортной городской среды.

