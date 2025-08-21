«Уэнсдэй» задает тренд

Второй сезон сериала «Уэнсдэй» увеличил спрос на одежду и аксессуары в готическом стиле. Он вышел на Netflix 6 августа. За семь дней поисковые запросы со словами «готика», «Уэнсдэй» и «бежевая готика» выросли на 158%. Об этом “Ъ FM” рассказали в CDEK.Shopping. Аналитики и эксперты считают, что это тренд со сроком годности. Однако они не исключают, что интерес к «Уэнсдей» до Хэллоуина или славянской Велесовой ночи не утихнет. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Новый тренд немного расходится с эстетикой семейки Аддамс, для которых, как известно, «Black is such a happy colour». Самыми популярными товарами оказались платья в готическом стиле молочных и кремовых оттенков — спрос на них вырос на 74%. Все из-за образов Дженны Ортеги в промотуре — молочный латекс, похожий на сброшенную кожу змеи, корсет викторианской эпохи и платье, напоминающее наряд «русалки из песка», — рассказала руководитель внешних коммуникаций CDEK.Shopping Екатерина Зубенина: «Активно заказывают корсетные топы и кружевные блузы — рост на 62%. Украшения в духе Вивьен Вестувуд — чокеры, подвески, броши — стали покупать больше на 59%.

Популярнее стала и латексная одежда с текстурой змеи — на 46%. Платья в стиле викторианской эпохи, юбки с драпировкой — на 68%. Ожидается, что интерес к образам в стиле мягкой готики сохранится как минимум до начала осеннего сезона, а ближе к Хэллоуину перерастет в очередную волну спроса на тематическую одежду».

При этом готика — одна из топовых позиций в сегменте «люкс», говорит президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков: «Уэнсдэй Аддамс — инфлюенсер и невероятная звезда стилистики. Это собирательный образ. Готическая эстетика всегда была очень популярна среди потребителей, особенно люкса. И сейчас воротнички, клетка, пиджаки, скульптурный крой, вуали являются сильным трендообразующим элементом. Конечно, тренд подхватывают и премиальные потребители, и зумеры».

На маркетплейсах костюмы в стиле Уэнсдэй в основном темной палитры и на любой бюджет. Черная готика в топах и у байеров, продолжает Георгий Ростовщиков: «Это может быть что угодно, например, пиджак Chanel за $5-9 тыс., куртка или жакет в черной или даже бежевой эстетике, из кожи рыбы или питона. Это сложные концептуальные авангардные бренды, где будут дорогие британцы, викторианский стиль. Даже платья Ulyana Sergeenko могут быть в стиле сериала "Уэнсдэй", потому что в черном цвете, с воротничками и так далее. Уникальность данного стиля в том, что он может быть как очень доступным, так и дико дорогим, но выглядеть в любом случае безупречно и актуально».

Для масс-сегмента это короткий тренд, но осень он переживет, не исключает специалист по креативным индустриям Ирина Каримова: «Готика действительно разнообразна. Здесь может быть и более мягкое направление в бежевых тонах, но есть и "пламенеющая готика". Сейчас у нас уникальное время, когда модно практически все. Но нельзя сказать, что стиль Уэнсдей станет повальным увлечением. Какие-то элементы будут интегрироваться в первую очередь у молодежи. Думаю, что производители тоже подсуетятся и выпустят небольшие капсульные коллекции в готическом стиле. Но тренд будет быстропроходящим — попробовали и переключились на что-то новенькое».

Популярность сериала еще с первого сезона вышла далеко за границы фэшн-индустрии. На ивент-рынке масса тематических предложений. Небольшой детский праздник в стиле «Уэнсдей» обойдется до 100 тыс. руб. Выездное мероприятие с фуршетом и активностями, в том числе для взрослых — от 300 тыс. руб. и выше, рассказал руководитель агентства Event Agency Republic Free Юрий Мирошников: «Еще в рамках первого сезона мы проводили вечеринки в стиле "Уэнсдэй" для подростков и иногда более юных участников.

По поводу второго сезона, пока мы не видим всплеска, но он ожидаем, это действительно оригинальный формат, который хорошо заходит, легко стилизуется, есть игровая механика, танцы в стилистике. Люди любят тематические истории, и Хэллоуин для молодежи, что называется, must-have. Думаю, эта волна действительно доживет до осени, и наверняка будут запросы по этому сериалу, по этой стилистике».

Тренд на готику, вероятно, как и мода 1990-х и 2000-х, станет примером цикличности — «Уэнсдэй» уже продлили на третий сезон. Обсуждается и создание его спин-оффа.

Екатерина Вихарева