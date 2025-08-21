Астраханца будут судить за гибель в ДТП своего друга

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), в отношении 24-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант ехал за рулем иномарки «Киа» вместе с друзьями и на ул. Адмиралтейская осуществил опасный маневр, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил два автомобиля. В результате столкновения фрагменты кузова отлетели во встречную машину. В больницу увезли 24-летнего пассажира фигуранта. Там он скончался через некоторое время.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов