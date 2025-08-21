Пашинян: изменение конституции не связано с мирным процессом с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Конституционный суд республики выявит противоречия в текстах конституции страны и мирного соглашения с Азербайджаном, глава правительства лично инициирует изменения в основной закон. При этом, по его словам, план по принятию новой конституции не связан с этим вопросом.

«Сейчас мы работаем над новым проектом Конституции. Когда он будет готов, мы, вероятно, проведем референдум. Но это не имеет никакого отношения к этому процессу (мирному процессу с Азербайджаном.— ‘’Ъ’’). Хотя в стратегическом плане это также может повлиять на этот процесс», — сказал Никол Пашинян журналистам (цитата по ArmenPress).

Изменение конституции Армении — предварительное условие Азербайджана для подписания мирного соглашения между странами. В основном законе Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить. Никол Пашинян объяснял необходимость изменения конституции не требованиями Баку, а стремлением обеспечить «жизнеспособность страны в новых геополитических условиях».

17 статей мирного договора между Арменией и Азербайджаном были согласованы еще в марте. 8 августа в Вашингтоне прошла встреча лидеров США, Армении и Азербайджана Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой было парафировано мирное соглашение. Сроки его подписания при этом неясны.

Лусине Баласян