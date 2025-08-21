В Ярославскую область начали поступать вакцины от гриппа

В Ярославскую область поступила первая партия вакцин от гриппа в количестве 147 тыс. доз. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего в регион поступят около 750 тыс. доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» (для взрослых), а также «Ультрикс Квадри» (для детей и беременных). Большинство медицинских организаций уже получили вакцину, привиться советуют до наступления сезона простуд.

«В этом году в Ярославской области, по прогнозам эпидемиологов, будет распространен грипп типа А2 (H3N2). Выработка антител происходит через две недели после вакцинации»,— уточнили в правительстве области.

Алла Чижова