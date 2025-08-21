Башкирия больше других регионов ПФО нуждается в рабочих

В Башкирии по итогам первых семи месяцев этого года наблюдается самый высокий спрос на рабочий персонал среди регионов Приволжского федерального округа — 41,1 тыс. вакансий или 16% от общего объема (250,1 тыс. вакансий в ПФО), сообщает пресс-служба hh.ru.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на рабочие специальности в республике уменьшился на 16% (в ПФО — на 19%). Татарстан находится на втором месте по спросу на рабочий персонал (36,9 тыс. вакансий или 15% от общего объема в ПФО), Нижегородская область — на третьем (30,3 тыс. вакансий или 12%).

Самые высокие средние зарплаты рабочим предлагают также в Башкирии — 122,6 тыс. руб. в месяц. За год средняя величина зарплаты в республике выросла на 5%. На втором месте — Оренбургская область (106,2 тыс. руб. в месяц), на третьем — Татарстан (91,2 тыс. руб. в месяц).

Самые низкие зарплаты рабочим предлагают в Марий Эл — 72,8 тыс. руб. в месяц, Пензенской области — 77,3 тыс. руб. и Самарской области — 79,7 тыс. руб.

В целом по ПФО медиана предлагаемой зарплаты рабочего персонала за январь-июль текущего года составила 89,1 тыс. руб. в месяц, увеличившись за год на 5% или 4,3 тыс. руб.

Майя Иванова