Уфимца обвиняют в диверсии на железнодорожной станции

Кировский районный суд Уфы на два месяца арестовал 19-летнего уфимца, обвиняемого в диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый через мессенджер договорился с неизвестным о поджоге локомотива за 80 тыс. руб. Он разведал местность на станции «Уфа», сделал фото и видео цели, а на следующий день, разбив окно в кабине машиниста, поджег локомотив.

Олег Вахитов