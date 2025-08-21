Двор — это наш дом: в Уфе открыт старт продаж новой секции жилого комплекса «Новатор»

19 августа на территории строительной площадки жилого квартала «Новатор» от группы компаний «Первый Трест» состоялась презентация новой очереди — Литера 5.2. Мероприятие, собравшее представителей сферы недвижимости, инвесторов и будущих покупателей, приурочено к официальному старту продаж.

«Новатор» — это целый жилой квартал с насыщенной инфраструктурой, ограниченный улицами Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Мусы Гареева. В шаговой доступности расположены Дворец борьбы, водный комплекс и крупный торговый центр, 1 сентября откроет свои двери новая школа. Рядом — удобные выезды на главные дорожные артерии — проспект Салавата Юлаева и проспект Октября.

Проект класса «комфорт» состоит из восьми секций разной этажности. На сегодня уже сданы четыре литера — 2, 3, 4.1, 4.2. В первом квартале 2026 года ожидается сдача Литера 5.1, а презентованного Литера 5.2 — в третьем квартале 2027 года, стоимость квартир здесь начинается от 4,9 млн руб.

ЖК, строительство которого началось семь лет назад, воплощает в себе по-настоящему инновационный подход к архитектуре. Амбициозность проекта с точки зрения массивности и насыщенности сбалансирована за счет визуального разделения объемов на небольшие блоки. Благодаря такому подходу комплекс гармонично вписывается в окружающую среду современного города. Авторы концепции — сотрудники уфимского архитектурного бюро «Проект-М», которое начало работу над одним из крупнейших жилых комплексов Уфы в 2018 году.

— Главный запрос заказчика был — сформировать крупный новый уникальный жилой комплекс. Мы с энтузиазмом восприняли этот вызов, — рассказал главный архитектор архитектурного бюро «Проект-М» Павел Мазин. — С учетом запроса и требований нормативов у нас сформировалась посадка комплекса в виде группы замкнутых дворов. Затем мы задумались, как сделать так, чтобы жизнь людей в этом комплексе и его восприятие были более сомаштабными человеку и более гармоничными с точки зрения окружающей застройки. Так появилась идея разбить массивы объектов на блоки, то есть распределить на менее крупные объемы, а также сделать их в природной цветовой гамме: красный, терракотовый, коричневый, черный, белый. С одной стороны, это органично вписало комплекс в окружающую застройку, с другой — сделало его более природным, натуральным.

В качестве основного облицовочного материала используются фиброцементные панели. А для того, чтобы первые этажи были «более тактильными, воспринимались разнообразно и богато», в оформлении применяют клинкерный кирпич, кортен, форматное остекление и гранит, пояснил господин Мазин. Особенное своеобразие комплексу придает ночная подсветка фасадов, которая выгодно выделяет жилой комплекс в общем массиве застройки этого района.

Одна из основных особенностей «Новатора» — насыщенное пространство, созданное по принципу «город в городе». На практике это означает наличие в периметре жилого комплекса объектов, способных закрыть большую часть социальных потребностей резидентов. Это современные общественные пространства, где можно проводить переговоры и встречи с друзьями, позаботиться о себе, посетив студию красоты или модный бутик, заняться спортом или просто устроить вечерний моцион по благоустроенной прогулочной зоне протяженностью 2 км. О внутреннем устройстве комплекса гостям рассказал заместитель руководителя департамента развития ГК «Первый Трест» Александр Червинский.

— Все объекты образуют общий комплекс с четкой структурой. Есть главная зона приветствия, где расположена лаундж-зона и ресепшн. Входы в дома расположены во дворах, это решает вопросы пересечения путей. Коммерческие объекты обустроены по внешнему периметру. Когда мы заходим в основную зону приветствия, мы попадаем к себе домой, то есть двор — это наш дом. Вторая парадная разместится ближе к улице Архитектора Рехмукова. В комплексе предусмотрено строительство школы и детского сада. Сейчас ведется проектирование этих объектов. Это будут индивидуальные, не типовые проекты, — пояснил господин Червинский.

Квартиры ЖК «Новатор» включают все ключевые характеристики современного комфортабельного жилья с флером шика: высокие потолки — до 4,4 м, панорамные окна, свободная планировка дают возможность спроектировать свое жилое пространство согласно своим дизайнерским предпочтениям, есть квартиры с террасами, ну и, разумеется, высокий уровень безопасности, который обеспечивают закрытый двор и система видеонаблюдения.

Для приобретения жилья можно воспользоваться следующими опциями: trade-in; первоначальный взнос до 1,5 млн руб. от застройщика; семейная ипотека от 6% сроком до 30 лет; материнский капитал; а также есть возможность сэкономить до 20% при наличной оплате.

Застройщик- ООО СЗ ИННОВАЦИЯ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Справочно: ГК «Первый Трест» — один из крупнейших застройщиков Республики Башкортостан, проекты которой представлены в сегментах: жилая недвижимость комфорт- и бизнес-класса, коммерческая недвижимость, апарт-отели. Компания была создана в 2016 году и за время работы зарекомендовала себя как надежный застройщик и партнер, успешно сдав в эксплуатацию ряд знаковых объектов с последующим управлением и сервисным обслуживанием.

