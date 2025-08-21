Отгрузки идут своим чередом

Индия возобновила покупку нефти у России. По крайней мере, об этом пишет Bloomberg со ссылками на источники. По данным агентства, закупки были приостановлены из-за сокращения скидок и повышения экспортных тарифов со стороны США за покупку российского топлива. В конце июля власти Индии выдали нефтепереработчикам указание составить план на случай прекращения поставок, но это оценивалось только как вероятный сценарий. Не подтверждают остановку отгрузок энергоносителей и российские власти. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, Москва продолжает отгрузки Нью-Дели топлива, включая нефть, нефтепродукты и уголь. «Видим потенциал и для экспорта российского СПГ»,— отметил Мантуров.

Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что санкции не повлияют на объем закупок российской нефти Индией: «Не думаю, что Индия вообще принимала государственное решение как-то отказаться от российской нефти, потому что никаких официальных заявлений со стороны руководства страны не было. Нефтяные компании ориентировались на собственное усмотрение. И они явно не собирались отказываться от российского сырья. Индия покупает нефть в основном для переработки, поэтому компаниям, которые ее закупают, абсолютно все равно, будут ли какие-то повышенные импортные пошлины в отношении товаров из Индии при поставке в Соединенные Штаты или нет, это уже не их проблема.

Но они захотели воспользоваться ситуацией и держать закупки российской нефти для того, чтобы показать, что они якобы чего-то боятся. Таким образом компании хотят выторговать себе дополнительную скидку. Мы помним, что были волны перестроения рынков в 2022-2023 годах, когда скидка на российскую нефть доходила до $30-35 на каждый баррель, и, естественно, индийские компании попытались сейчас сыграть на этой ситуации, чтобы притормозить отгрузки к себе. Но пока попытка получить дополнительную скидку не оправдалась, а Индия и Китай, как и прежде, будут конкурировать и скупать объемы, которые были».

1 августа Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Индии из-за закупки российской нефти. В результате общий размер американских пошлин для Нью-Дели составил 50%. При этом американский президент пригрозил удвоить тарифы за перепродажу российских энергоресурсов, решение может вступить в силу 27 августа. Как отмечает Bloomberg, это сделает индийский экспорт в США неконкурентоспособным. Сейчас его объемы оцениваются в $85 млрд. В МИД Индии на это заявили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности». Москва продает Нью-Дели нефть с дисконтом примерно в 5%, а этому нет альтернатив, указывает директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Если мы посмотрим на стоимость российской нефти в портах Западной Индии и разницу с Brent, то увидим, что когда 6 августа Трамп этот указ подписал, дисконты выросли примерно на $1.

Но потом началось их сокращение где-то 30-40 центов. То есть если бы кто-то действительно верил в то, что Индия будет выполнять все эти решения, по логике вещей индийские НПЗ должны были выставить российским контрагентам новые требования и сказать, мол, есть указ Трампа, мы вынуждены обратиться к вам с такими условиями. Но даже индийские покупатели понимают, что Россия не пойдет им на слишком существенные уступки, и дисконты стали снижаться. Они остаются, то есть это тоже очевидно, и главный аргумент — российская нефть остается для индийских покупателей самой дешевой. Думаю, Россия по-прежнему останется ключевым поставщиком в Индии. Все зависит от того, что сделает Трамп 27 августа. Если опять будет какое-то продление, то скидка останется, но начнет сокращаться».

По данным аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler, Индия закупает около 90% сырой нефти за рубежом. И с 2023 года является крупнейшим рынком сбыта российской нефти, поставляемой морем. Нью-Дели импортирует около 5 млн баррелей нефти в день, из которых почти 2 млн поступают из России.

