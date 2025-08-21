В Ульяновске огласили приговор мошеннику, похищавшему деньги у матери участника СВО

Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу ранее судимого за хулиганство Михаила Баранова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что 23-летний, нигде не работавший Михаил Баранов, зная, что сын местной жительницы является участником СВО, через мессенджер от лица сына убеждал женщину под различными предлогами переводить денежные средства на указанный преступником банковский счет. Таким образом он успел похитить более 760 тыс. руб. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Михаила Баранова к пяти годам колонии общего режима и постановил взыскать с осужденного сумму причиненного ущерба.

Андрей Васильев, Ульяновск