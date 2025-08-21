«Наступление ухудшит и без того катастрофическое положение гражданского населения»

Начало военной операции Израиля в секторе Газа мгновенно вызвало оживленную реакцию среди мировой прессы. Обозреватели задаются вопросами о целесообразности операции и опасаются новой эскалации насилия в регионе.

Израиль игнорирует мировое возмущение своими действиями на Западном берегу и в городе Газа

В среду Израиль одобрил строительство новых поселений на Западном берегу и продолжил план по захвату города Газа, несмотря на международную критику и растущую поддержку создания независимого палестинского государства. Эти шаги Израиля поставили под вопрос предложение о прекращении огня, которое, по словам официальных лиц, схоже с условиями, ранее одобренными Израилем.

По мнению экспертов, действия Израиля говорят о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху склоняется к идеологии экстремистов в своей коалиции, чтобы остаться у власти,— даже ценой международной изоляции Израиля. Идея палестинского государства «исчезает с повестки дня», заявил министр финансов Бецалель Смотрич, ультраправый политик, после того, как правительство одобрило проект поселения на 3400 единиц жилья в самом центре оккупированного Западного берега.

Израиль начинает атаку на город Газа, призвав до 60 тыс. резервистов

По словам высокопоставленного представителя ЦАХАЛа, армия обратилась к «еврейским общинам за рубежом» с просьбой решить проблему острой нехватки солдат. Нехватка солдат, оцениваемая в 10–12 тыс. человек, и отсутствие призыва в среде ультраортодоксальных иудеев харедим вынуждают использовать все возможности для пополнения своих рядов, заявил высокопоставленный представитель ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ намерен обратиться к крупнейшим еврейским общинам диаспоры с целью стимулирования набора молодых евреев призывного возраста в Израиле на несколько лет для службы в армии, добавил чиновник. Основные усилия будут сосредоточены в США и Франции.

Израиль, по-видимому, наступает на город Газа

Первые атаки в рамках запланированного Израилем наступления на город Газа, судя по всему, уже начались. Есть опасения, что наступление ухудшит и без того катастрофическое положение гражданского населения в секторе Газа. Еще раньше планы Израиля начать наступление вызвали много критики по всему миру, потому что оно, скорее всего, приведет к перемещению еще большего числа палестинцев. Многие из ближайших союзников Израиля призывали его пересмотреть это решение. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится под сильным давлением некоторых правоэкстремистских членов своей коалиции, требующих отказаться от временного прекращения огня, продолжить войну и достичь аннексии сектора Газа.

Израиль усиливает атаки в городе Газа

Израиль начал усиливать атаки на город Газа, который он планирует захватить, принудительно переместив около миллиона человек и осуществив «систематическое разрушение» домов палестинцев. Город Газа постоянно бомбардируют, а его жители с трудом пытаются найти убежище. Израиль продолжает активизировать атаки на эти районы, и то, что официально описывается как военная операция, на практике становится систематическим разрушением повседневной жизни. Даже просто выживание становится для местных семей все более сложной задачей.

Израиль должен прекратить убийства. Его союзники не должны оставаться соучастниками

Палестинцы в Газе могут выбирать лишь из двух вариантов: остаться и противостоять израильскому натиску или пытаться бежать, хотя безопасного убежища для них нет. Зато другие могут выбрать дать им будущее, вместо того чтобы оставаться соучастниками этих зверств. Прекращение огня сейчас как никогда важно. Дональд Трамп может остановить уничтожение, положив конец безнаказанности Израиля. Вместо этого в среду США ввели санкции против большего числа должностных лиц Международного уголовного суда в связи с делом против премьер-министра Израиля. Но если господин Трамп все еще надеется на более широкое соглашение по Ближнему Востоку, его нельзя построить на руинах Газы. Другие государства должны пойти дальше хотя и важного, но все же чисто символического шага — признания палестинского государства. Гораздо важнее прекратить все поставки оружия, ввести дополнительные санкции и использовать экономическое влияние.

ЦАХАЛ вторгся в город Газа на фоне продолжающихся переговоров о заложниках

Ожидается, что в четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац одобрят планы захвата города Газа. Обсуждение состоится на фоне сделанного «Хамасом» при посредничестве Египта и Катара предложения о частичном соглашении, которое будет включать освобождение 10 живых заложников и 60-дневное прекращение огня. Перед одобрением плана Нетаньяху распорядился «сократить сроки взятия под контроль последних оплотов террористов и разгрома "Хамаса"».

Официальные лица стран-посредников сообщили The Jerusalem Post, что представленный план очень близок к рамкам, согласованным Израилем несколько недель назад. «Да, есть пробелы, но их можно устранить в течение нескольких дней»,— сказал один из чиновников.

У Израиля двойственная позиция в отношении выдвинутого «Хамасом» предложения. С одной стороны, в среду израильские официальные лица вновь подчеркнули, что целью остается соглашение об освобождении всех заложников. С другой — Израиль открыто не отвергал представленное предложение. Полагают, что Израиль выжидает, чтобы увидеть, сможет ли начало наступления на город Газа побудить «Хамас» перейти к всеобъемлющему соглашению.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик