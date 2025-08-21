В Ульяновской области направлено в суд дело похитительницы маткапитала

В суд направлено уголовное дело жительницы райцентра Радищево (Ульяновская область) Любови Алькиной, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы), сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, 26-летняя жительница райцентра Радищево Любовь Алькина, зная о возможности направления средств материнского капитала на покупку жилья, предоставила в районное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ документы на покупку жилого помещения в Радищево за 900 тыс. руб. в то время как реальная договорная стоимость жилья составляла 400 тыс. руб. Получив 770 тыс. руб. компенсации, она потратила 370 тыс. руб. «по своему усмотрению».

Помимо уголовного дела прокурор района направил в суд иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного ущерба.

Андрей Васильев, Ульяновск