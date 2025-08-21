В Волгограде предлагают 77 млн за ремонт здания управления Росприроднадзора

Нижне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования объявило аукцион на капремонт здания по ул. Профсоюзная, д. 30 в Ворошиловском районе Волгограда. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит капитально отремонтировать здание до 20 декабря этого года. Государственный контракт предусматривает четыре этапа работ.

Извещение о закупке размещено 20 августа. Заявки принимаются до 5 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 77,5 млн руб.

Павел Фролов