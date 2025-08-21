В Самарской области изъяты из оборота более 650 кг кондитерских и хлебобулочных изделий

В первом полугодии 2025 года управление Роспотребнадзора по Самарской области выявило 25 проб кондитерских и хлебобулочных изделий, не отвечающих установленным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщили сегодня в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целях недопущения попадания на продовольственный рынок некачественной продукции изъято из оборота 36 партий хлебобулочных и кондитерских изделий в количестве 656,62 кг.

«Основными причинами забраковки являются отсутствие полной и достоверной информации о реализуемом товаре, истечение сроков годности продукции»,— заявили в ведомстве.

За выявленные в ходе проверок нарушения составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления о штрафах на общую сумму 801 тыс. руб.

Алексей Алексеев