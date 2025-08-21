На Ставрополье осудили экс-министра за хищение 130 млн при закупках для СВО

Суд в Ставропольском крае вынес приговор одиннадцати участникам преступной группы во главе с экс-министром Александром Писаренко, похитившим более 130 млн руб. при закупке товаров для участников СВО. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Преступники признаны виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере.

В сентябре 2022 года Александр Писаренко, занимавший должность министра Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, создал преступную группу для хищения средств из регионального резервного фонда. Совместно с директором государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр» Андреем Воронцовым он заключал с аффилированными предпринимателями государственные контракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции.

Продукция закупалась по значительно завышенным по сравнению с рыночными ценам, что причинило краевому бюджету ущерб свыше 130 млн руб.

Шестеро подсудимых получили реальные сроки лишения свободы от двух до девяти лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Троим назначены условные наказания от года до трех лет. Двум женщинам суд определил наказание от двух лет шести месяцев до четырех лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Тат Гаспарян