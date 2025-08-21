Россияне стали покупать меньше чипсов в 2025 году

Продажи чипсов в упаковках в России уменьшились в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитических компаний «Нильсен» и NTech.

В «Нильсен» подсчитали, что продажи чипсов в упаковках снизились на 7% в указанный период. По данным NTech, продажи упали на 3,4%, до 121 900 т.

Эксперты в разговоре с газетой объяснили тенденцию сокращением ассортимента чипсов на рынке и уменьшением продаж продукции в натуральном выражении с опережающим ростом цен. Также аналитики объясняют снижение продаж смещением фокуса потребителей на более здоровые продукты, в том числе семечки, овощные и фруктовые чипсы, орехи и снеки из водорослей.

Отмечается, что за год снизились продажи сушеных рыбных закусок и соленых орехов — на 4,9% и 3,7% соответственно. Семечки, сухарики, попкорн и мясные снеки, напротив, продавались лучше, чем в прошлом году.