Ярославское УФСБ задержало начальника Сосногорского центра «РЖД»

Арестован начальник Сосногорского центра ОАО «РЖД» в Коми, которого подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Коррупционная деятельность была пресечена сотрудниками ярославского управления во взаимодействии с УФСБ России по Республике Коми. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил технику и рабочую силу ОАО "РЖД" сторонней фирме, осуществляющей монтаж модульных конструкций на полигоне Северной железной дороги»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый задержан, а впоследствии заключен под стражу. Следователи собирают доказательства по делу.

Алла Чижова