Почти 310 тысяч нижегородцев установили самозапрет на выдачу кредитов
В Нижегородской области 309 тыс. человек установили самозапрет на выдачу кредитов и займов. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По его словам, оформить самозапрет можно в любом отделении нижегородских многофункциональных центров. Для этого потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.
Действие запрета начинается на следующий день после подачи заявления в отделение МФЦ.
Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, на уже заключенные договоры.