Москва встречает осень

За сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков, сообщают синоптики. В городе до 10:00 действовал желтый уровень опасности. Пользователи соцсетей публиковали фото затопленного Кузнецкого моста.

Патриаршие пруды так же заливало, рассказала накануне местная жительница Галина Мельникова: «В Большом Козихинском переулке стоит вода. На перекрестках люди ходят по лужам. Вижу, что вода поднялась до четвертой части колес автомобилей. А тротуар сухой, он хорошо сделан».

21 августа температура воздуха упадет примерно до +15 днем, а ночью — до +7. Небо будет пасмурным, местами ожидаются дожди. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин говорит, что на дорогах в таких условиях находиться опасно: «Обстановка сложная, Москву снова затапливает. Ливневые канализации не всегда справляются. Водители ведут себя более чем адекватно. Как всегда, подтапливает все низины, Москва в какие-то моменты становится Венецией.

Главный риск такой погоды — утопить автомобиль, попасть под гидроудар. Я видел много аварий по пути до дома, потому что водители зачастую не справляются с такими тяжелыми условиями».

Большинство летних кафе в среду закрылись из-за сильного дождя. В целом, тепла в Москве этим летом уже не будет, сообщила синоптик Татьяна Позднякова. На фоне прохладной погоды сезон веранд в этом году был не самым удачным, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «В Москве летом 2025 года было доступно гораздо больше летних веранд, чем в 2024-м.

Власти облегчили порядок их открытия и разрешили просто ставить зонтики, столы и стулья. Когда возводилась какая-то конструкция, это происходило в уведомительном порядке. Поэтому уличных кафе было больше, чем обычно. Потребители из-за этого не концентрировались в одной точке. Но и погода была, прямо скажем, не для летних кафе. Однако нельзя сказать, что рестораны от этого пострадали, так как в помещениях собиралось больше гостей.

Сейчас все веранды работают, рестораны не будут разбирать их до конца сезона, так как деньги вложены, конструкции выстроены. Но при очень холодной погоде держать там сотрудников окажется нерентабельным»

На фоне непогоды аэропорты Шереметьево и Домодедово работают штатно. Столичные власти сообщили, что для борьбы с последствиями непогоды в городе усилены бригады Мосводостока.

