Жителя Пензы отправили на 4,5 года в колонию за стрельбу около филармонии

Вступил в законную силу приговор в отношении 28-летнего жителя Пензы, который устроил вооруженную «разборку» недалеко от филармонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По данным сайта Ленинского районного суда Пензы, приговор в отношении Халида Джумаева вынесен 6 июня этого года. Суд признал его виновным по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как выяснилось, в марте прошлого года Джумаев со своими друзьями встретился со своим обидчиком для урегулирования конфликта рядом с Пензенской областной филармонией. С собой он взял огнестрельное оружие своего отца. В ходе конфликта Джумаев один раз выстрелил в землю у ног оппонентов, которые испугались этого и разошлись.

Свою вину он не признал, утверждая, что оружие было «страйкбольным», и он не стрелял из него. При этом доказательства и показания очевидцев указывали на обратное.

По решению Ленинского районного суда Пензы Джумаев получил 4,5 года исправительной колонии общего режима, оружие передали в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. При вынесении приговора суд учел и тот факт, что у Джумаева есть непогашенные судимости, включая условный срок, в период которого он совершил преступление.

Защита осужденного не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляцию в Пензенский областной суд. Там оставили в силе решение Ленинского районного суда Пензы. Приговор вступил в законную силу.

