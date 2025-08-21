Ведущие эксперты страны предложат варианты обновления самарского музея имени Алабина

Форум «Музейные маршруты России» с участием представителей ведущих музеев страны стартовал в Самаре. В числе прочего его участники намерены обсудить и предложить свои варианты обновления областного историко-краеведческого музея имени Алабина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Для себя здесь поставили задачу не только отремонтировать музей, но и наполнить его новыми смыслами, подойти к вопросу креативно и современно, при этом полностью сохранить уникальное богатое культурное наследие, которое там уже есть»,— говорится в сообщении.

«Музейные маршруты России» являются флагманским проектом Министерства культуры РФ. В числе его участников, приехавших в Самару, оказались директор департамента музеев и поддержки циркового искусства федерального Минкульта Елена Харламова, гендиректор музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова, руководитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева и глава Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Георгий Портнов