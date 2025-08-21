Из Казани в Сургут запустят новые прямые рейсы

С конца октября из Казани в Сургут авиакомпания Nordwind Airlines запустит новые прямые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Рейсы из Казани запланированы на понедельник и пятницу, первый вылет — 27 октября. Время в пути — 2 часа 25 минут. Стоимость билетов начинается от 7,7 тыс. руб. Рейсы из Сургута будут отправляться по вторникам и субботам, первый вылет назначен на 28 октября. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

В начале июня авиакомпания Utair также запустила рейсы из Сургута в Казань и Нижнекамск. Полеты в Казань выполняются по субботам, а в Нижнекамск — по четвергам.

Влас Северин