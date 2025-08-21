Уровень алкозависимости в Забайкалье самый высокий в России

В Забайкальском крае на официальном учете находится более 14 тыс. человек с алкозависимостью. В пересчете на показатели на 100 тыс. человек это в полтора раза выше, чем в среднем по России. Такие данные привел главный врач краевого наркологического диспансера Олег Дубинин 21 августа в ходе круглого стола «Трезвое Забайкалье» с участием представителей органов власти и общественных организаций.

По данным господина Дубинина, в Забайкалье в структуре смерти граждан от внешних причин лидирует употребление алкоголя — 33,2%. Уровень преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составляет в регионе от 30% до 40%, а в среднем по России — 30%.

С 1 сентября в Забайкальском крае вступают в силу два региональных закона, направленных на ограничение продажи алкоголя. Один из них регулирует правила реализации алкоголя в магазинах, находящихся в многоквартирных домах. Алкогольную продукцию в них можно будет продавать только в отдельных помещениях, изолированных от основного торгового зала. Второй закон ограничивает время продажи. В настоящее время алкоголь в Забайкалье продается с 10:00 до 23:00, с 1 сентября — с 12:00 до 22:00.

Влад Никифоров, Иркутск