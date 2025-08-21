Самарское УФАС возбудило дело против ресторана «Koza tapas»

Самарское УФАС возбудило дело из за рекламной конструкции у входа в ресторан «Koza tapas», которую посчитали рекламой алкоголя. Проверка проводилась по заявлению бдительного гражданина, приславшего соответствующие фото и видеоматериалы, сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На присланных кадрах видно, что у входа в ресторан «Koza tapas» установлена конструкция в виде винной бочки с обозначением напитка «Campo Viejo rioja». Это красное сухое вино, содержащее 13,5% алкоголя.

«Экспертиза материалов показала, что конструкция может восприниматься как реклама алкогольной продукции и привлекает внимание к конкретному товару с использованием средства индивидуализации. При этом на рекламной конструкции отсутствует обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя»,— заявили в управлении.

В итоге Самарское УФАС возбудило дело в отношении рекламораспространителя — ООО «Коза Тапас».

Алексей Алексеев