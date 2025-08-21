Гагинского прокурора судят за нарушение ПДД

Мировой суд рассматривает дело о нарушении Правил дорожного движения в отношении прокурора Гагинского района Станислава Ошарина. Согласно картотеке районного судебного участка, его судят за выезд на встречную полосу.

Правонарушение случилось в конце мая: машина прокурора, отъезжая с автостоянки возле здания суда в Гагино, при выезде на главную дорогу пересекла сплошную разметку. Этот факт был снят на видеокамеру местными жителями, которые затем пожаловались на районного прокурора в областную прокуратуру. Там сообщили, что доводы о нарушении ПДД подтвердились, инициирован вопрос об ответственности прокурорского работника.

По статье КоАП, которую вменили Станиславу Ошарину, за выезд на встречную полосу ему грозит административный штраф в размере 7,5 тыс. руб., либо лишение права управления автомобилем на срок от четырех до шести месяцев.

Иван Сергеев