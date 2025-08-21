Краевые власти направят дополнительные средства для подсветки фасадов домов в Перми

Краевые власти перераспределят финансирование, ранее предназначенное на благоустройство Балатовского парка. Как сообщает «Новый компаньон», запланированные средства направят на оплату подсветки фасадов домов в краевом центре. Такая корректировка предусмотрена в проекте изменений краевого бюджета.

«Проектом предлагается перераспределить расходы, предусмотренные министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в объеме 96,2 млн руб.: с расходов на развитие городского пространства (по направлению «Капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово») на архитектурную подсветку фасадов административных, жилых объектов (зданий) в Перми»,— указано в документе. Перераспределение средств связано с тем, что на устройство подсветки зданий уже разработана проектно-сметная документация, власти готовы начать закупать оборудование и искать подрядчика.

Текущий бюджет Прикамья предусматривает софинансирование работ по архитектурной подсветке зданий с бюджетом Перми. На 2025 год запланировано 619,6 млн, на 2026-й — 661,8 млн руб. В случае предусмотренной проектом корректировки объем финансирования со стороны краевого бюджета в 2025 году составит 716,6 млн руб.