«Т-Технологии» увеличили прибыль на 75%

«Т-Технологии» в первом полугодии 2025 года нарастили чистую прибыль на 73%, до 80 млрд руб., годом ранее этот показатель равнялся 46 млрд руб., следует из результатов отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года.

Чистые процентные доходы составили 238 млрд руб. в первом полугодии 2025 года, что на 57% больше показателей аналогичного периода прошлого года — 151 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли до уровня 107 млрд руб. в первом полугодии 2025 года, в первом полугодии 2024 года этот показатель был меньше на 41% — 76 млрд руб.

Услуги бизнесу показали активный рост за последние шесть месяцев, а именно комиссионный доход за выдачу банковских гарантий составил 1,8 млрд руб., комиссионный доход за обслуживание корпоративного бизнеса — 1,3 млрд руб., еще полгода назад эти показатели в МСФО-отчетности отсутствовали.

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, группа продала без права регресса безнадежные долги на общую сумму 5564 млн руб. с оценочным резервом под кредитные убытки в размере 4678 млн руб. третьим лицам, что привело к прекращению признания.

5 августа 2025 года группа завершила секьюритизацию кредитов наличными под залог недвижимости, размещенных ипотечным агентом ООО ИА ТБ-2.

«В рамках инвестиций группы в высокотехнологичный сектор мы приобрели долю в "Яндексе". Это выгодная инвестиция для "Т-Технологий", которая была осуществлена через компанию "Каталитик Пипл" без отвлечения капитала от нашего основного бизнеса. Операционная чистая прибыль "Т-Технологий", скорректированная на неконтролируемую долю участия и эффекты инвестиции в "Яндекс", выросла на 77%, составив 41,6 млрд руб., а рентабельность капитала достигла 28,4%. Мы сохраняем ориентиры на весь 2025 год с учетом более высокого вклада второго полугодия: рост операционной чистой прибыли не менее 40% и рентабельность капитала (ROE) выше 30%»,— пояснил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк.

