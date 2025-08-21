Жителя Краснодара обвиняют в заказе убийства приятельницы его экс-супруги

В Краснодаре 34-летнему местному жителю предъявили обвинение в приготовлении к убийству подруги его бывшей жены. По мнению обвиняемого, женщина способствовала разводу супругов. По данным регионального следственного управления СК РФ, злоумышленник передал 1 млн руб. для оплаты исполнителю. Правоохранительные органы организовали инсценировку убийства.

Следствие полагает, что мужчина испытывал неприязнь к 20-летней приятельнице бывшей супруги, решил организовать убийство девушки и попросил своего знакомого найти исполнителя. Деятельность злоумышленника попала в поле зрения правоохранительных органов, дальнейшие события были организованы таким образом, чтобы изобличить заказчика убийства.

Знакомый фигуранта сообщил ему о том, что он якобы нашел исполнителя, который готов совершить убийство за 1 млн руб. Заказчик передал для киллера аванс в сумме 500 тыс. руб., а также информацию о предполагаемой жертве: фотографию, адрес и место работы девушки. После этого заказчику сообщили, что подруга его экс-супруги якобы убита, в доказательство были переданы фотографии. В свою очередь, фигурант отдал посреднику оставшуюся часть вознаграждения для киллера, а затем был задержан.

В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар