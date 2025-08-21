Подрядчика внесли в реестр недобросовестных компаний из-за потопа в поликлинике

Комиссия нижегородского УФАС рассмотрела обращение детской поликлиники №18 о внесении ООО СУГ «Сенека-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщил регулятор, подрядчик демонтировал крышу поликлиники по контракту стоимостью 9 млн руб. и отказался от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Позднее из-за снятой крыши поликлинику затопило, из строя вышла электрика и приборы.

ФАС удовлетворила требования поликлиники и включила компанию в реестр сроком на два года.

Владимир Зубарев