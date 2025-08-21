Средний лимит по кредиткам в Башкирии в июле составил 96,9 тыс. рублей

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле этого года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Башкирии составил 96,9 тыс. руб., что на 2,8% меньше, чем месяцем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах в июле был отмечен в Москве (142,7 тыс. руб.), Московской области (122,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (121,5 тыс. руб.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (113,7 тыс. руб.) и Нижегородской (104,8 тыс. руб.) областях.

В среднем по стране этот показатель составил 103,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% (102,1 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по выданным кредитным картам в июле этого года сократился на 11,7% — в июле 2024 года он составлял 117,7 тыс. руб.

Олег Вахитов