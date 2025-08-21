В Самарской области в суд направлено дело особо опасного рецидивиста, обвиняемого в убийстве

В Нефтегорский районный суд направлено уголовное дело в отношении особо опасного рецидивиста, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, инцидент произошел в июне 2025 года на автодороге Самара — Оренбург — Дмитриевка. Около села Дмитриевка между пьяным рецидивистом и его знакомым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

«В ходе ссоры мужчина туристическим ножом нанес своему оппоненту не менее трех ударов в область грудной клетки и спины»,— заявили в надзорном ведомстве.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сообщается также, что ранее обвиняемый был осужден за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, кражи и за уклонение от административного надзора.

Алексей Алексеев